"Аэрофлот" отменил рейс SSJ-100 из Ростова-на-Дону по техническим причинам

Рейс SU1165 перевозчик должен был выполнить в 5:40 утра по маршруту Платов (Ростов-на-Дону) – Шереметьево (Москва). Однако он был отменен, о чем сообщается на сайте ростовского аэропорта. Это был сдвоенный рейс с Air France (AF7293).

Источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что рейс отменен по техническим причинам, а пассажиры будут отправлены другими рейсами.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда у "Аэрофлота" возникают проблемы с "Суперджетом", не говоря уж в целом об этом типе самолетов, сообщения о неисправности которых приходят в последнее время чуть ли не каждый день.

Напомним, 5 мая в результате жесткой посадки SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево и последовавшего пожара на борту погиб 41 человек из 78, находившихся в самолете. Идет следствие, предварительный отчет по катастрофе будет готов к середине лета.