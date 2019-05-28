24 Сентября 2020
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ПМЭФ, пленарное заседание, Дмитрий Рогозин (2017) | Фото: forumspb.com

Рогозин признал, что российская пилотируемая космонавтика выживает и окупается благодаря США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что сейчас российская пилотируемая космонавтика выживает и окупается за счет монополии по доставке людей и грузов на МКС. И наибольший вклад в эту окупаемость вносят США. Рогозин предвидит, что этой монополии скоро придет конец, но опасений не испытывает – у него есть план.

В интервью РИА Новости Дмитрий Рогозин подчеркнул, что, несмотря на высокие расходы, пилотируемая космонавтика не очень затратна и может окупаться косвенно.

"По мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях", — отметил глава Роскосмоса.

В рамках продолжения такого сотрудничества он выразил надежду на взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

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Рогозин признал, что российская пилотируемая космонавтика выживает и окупается благодаря США

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, пилотируемая космонавтика, сша, монополия, мкс



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