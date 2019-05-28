24 Сентября 2020
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Экономика В России
Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Давление силовиков остается одной из главных проблем российского бизнеса

Более 80% респондентов заявляют, что не считают ведение бизнеса в России безопасным делом, сообщил Титов президенту.

Таковы итоги опроса аппарата бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, который предоставил президенту РФ Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека в области предпринимательской деятельности.

Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, следует из документа, сообщают "Ведомости".

Одна из главных проблем, которая указывается в докладе - уголовное разбирательство, которое остается популярным способом разрешения гражданско-правовых споров. Суды по-прежнему игнорируют законодательный запрет на аресты предпринимателей, по собственному усмотрению отказывая им в этом звании и руководствуясь формальными признаками, говорится в докладе.

Тем временем, количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России впервые превысило число юридических лиц, согласно данным Федеральной службы информации. Так, по состоянию на 2 апреля 2019 года число действующих в стране компаний превысило 3 млн 900 тыс. или 49,78%. В свою очередь, количество ИП составило более 4 млн или 50,22%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля ИКСИ опубликовал данные, согласно которым количество небольших частных компаний в РФ в целом не увеличивается, а по факту даже убывает, а средний и малый бизнес всё больше "размываются" в более мелкие предприятия.

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СМИ: Давление силовиков остается одной из главных проблем российского бизнеса

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Теги: бизнес, предпринимательство, Борис Титов



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