24 Сентября 2020
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Экономика В России
самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

"Победа" возглавила рейтинг по темпам роста среди лоукостеров Европы

Российский лоукостер "Победа" опередил все европейские низкобюджетные авиакомпании по темпам роста по итогам прошлого года.

Как следует из рейтинга ведущего мирового аналитического центра Centre for Aviation, в 2018 году российский перевозчик транспортировал 7,2 млн пассажиров, увеличив число клиентов на 56,8% по сравнению с 2017 годом. Как сообщили в авиакомпании, там уже привыкли ставить рекорды, сообщают "Известия".

Напомним, в феврале "Победа" ввела новые правила провоза ручной клади. Теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту. Авиакомпания изменила правила провоза ручной клади согласно решению Верховного суда. Теперь на рейсах можно провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4 сантиметра.

Кроме того, можно провести предметы, утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов - 36х30х27 сантиметров, сообщает РИА "Новости".

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"Победа" возглавила рейтинг по темпам роста среди лоукостеров Европы

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Теги: Победа, авиакомпания, лоукостер



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