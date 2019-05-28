Уход за пожилыми россиянами может стать госуслугой

В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит правительству РФ финансировать государственные услуги по уходу за инвалидами и людьми пожилого возраста.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, "надо предметно поработать над нынешней структурой социального страхования, чтобы можно было использовать страховой компонент в качестве одного из механизмов финансирования ухода за пожилыми".

Сегодня на социальные услуги для инвалидов и пожилых выделяются средства из региональных бюджетов. С текущего года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в национальный проект "Демография" и до 2022 года должна охватить все регионы страны. На внедрение системы долговременного ухода на ближайшие шесть лет предусмотрено 10,7 млрд руб. средств федерального бюджета, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, в России могут проиндексировать пенсии по инвалидности работающим инвалидам. Такое поручение после отчета правительства в Государственной Думе дал Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития глава кабмина Дмитрий Медведев.

О результатах главе правительства должны доложить до 1 июля. Также до 20 июня будут подготовлены расширенные списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, на основании которых устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.