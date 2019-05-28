Военный эксперт заявил о "слабостях" С-500

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

Военный эксперт заявил о "слабостях" С-500

Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые находятся в разработке, могут быть легко уничтожены из-за неуязвимости.

Как сообщил главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов, это может произойти в том случае, если их не прикрыть системами малой и средней дальности. По словам эксперта, С-500 могут заинтересовать ряд стран, включая КНР, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китар, Алжир и Иран. Фролов напомнил, что Анкара уже изъявила желание производить новейшие системы совместно с Москвой. Как говорит главред, С-500 будут предназначаться также для уничтожения спутников и ракет, и именно противоракетные возможности системы могут привлечь потенциальных покупателей.

Как считает эксперт, чтобы покупать "Прометей", надо иметь на вооружении системы других классов: С-400, С-300, "Бук", "Тор", "Панцирь-С" и другие, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Он уточнил, что военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Военный эксперт заявил о "слабостях" С-500

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: С-500, ПВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 09:34 Мск С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Ранее 29.07.2019 11:00 Мск Новейшее российское оружие С-500 "Прометей" первым может купить Китай
Ранее 30.06.2019 19:02 Мск В России началось производство С-500, которые способны уничтожать космические аппараты

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2019 08:14 Мск Российские военные в ближайшее время получат ЗРК С-500

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети