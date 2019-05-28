Военный эксперт заявил о "слабостях" С-500

Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые находятся в разработке, могут быть легко уничтожены из-за неуязвимости.

Как сообщил главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов, это может произойти в том случае, если их не прикрыть системами малой и средней дальности. По словам эксперта, С-500 могут заинтересовать ряд стран, включая КНР, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китар, Алжир и Иран. Фролов напомнил, что Анкара уже изъявила желание производить новейшие системы совместно с Москвой. Как говорит главред, С-500 будут предназначаться также для уничтожения спутников и ракет, и именно противоракетные возможности системы могут привлечь потенциальных покупателей.

Как считает эксперт, чтобы покупать "Прометей", надо иметь на вооружении системы других классов: С-400, С-300, "Бук", "Тор", "Панцирь-С" и другие, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Он уточнил, что военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.