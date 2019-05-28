24 Сентября 2020
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Экономика В России
машина, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

В России вновь начал дорожать бензин

Средние розничные цены на бензин выросли в России.

Аи-92 и Аи-95 в России с 20 по 24 мая подорожал на 6 коп. и 8 коп. соответственно и составили 41,97 руб. и 45,13 руб. за литр.

По данным Thomson Reuters Kortes, дизельное топливо подешевело на 5 коп., до 46,45 руб. за литр. Аи-92 наиболее заметно подорожал в Северо-Западном и Южном федеральных округах, сообщает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад независимый топливный союз ответил на слова вице-премьера Дмитрия Козака о стабильности цен на бензин на внутреннем рынке. Объединение заявило, что на отрасль надвигается кризис, главными пострадавшими в котором станут независимые АЗС и НПЗ. Негативные сценарии развития событий чреваты не только разорением частного сектора топливного рынка, но и народными бунтами.

Архитектором надвигающегося кризиса НТС назвал Минфин, который не готов пойти на снижение налоговой нагрузки на отрасль. Оператором кризиса выступает Федеральная антимонопольная служба, говорится в заявлении, ФАС не выполняет своей работы по ограничению рыночной власти монопольного положения крупных нефтяных компаний. Союз описал четыре возможных сценария развития ситуации.

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В России вновь начал дорожать бензин

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Теги: бензин, топливо



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