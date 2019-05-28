В России в ближайшее время появится препарат для лечения меланомы

Новый российский лекарственный препарат для лечения метастатической меланомы прошел клинические исследования.

Как сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в ближайшие месяцы он будет зарегистрирован. Его название - "анти-PD-1". Препарат оказался эффективным, он работает даже тогда, когда процесс образования метастазов уже запущен, отметила Скорцова.

Кроме того, по словам министра, сегодня в разработке находятся различные новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Глава Минздрава напомнила, что выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет существенно улучшить прогноз выздоровления пациента, сообщают "Известия".

Ранее Скворцова сообщила, что добиться регресса онкологического заболевания в будущем будет возможно с помощью индивидуального "коктейля" из нескольких препаратов. Над разработкой персональных лекарств сейчас работает российская медицина, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По словам министра, на сегодняшний день подобное лекарство - будущее, но первые результаты могут появиться в период от трех до пяти лет.

Как сообщалось, заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой поручено с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за своевременное выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, а также предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования при формировании бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.