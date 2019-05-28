24 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Рамитское ущелье, горы, Таджикистан (2015) | Фото: vse-dly-vas-z5.ru

В Чечне автомобиль упал в пропасть: есть жертвы

В горах Веденского района Чечни в пропасть упал автомобиль.

В результате происшествия погиб один человек, еще трое были травмированы. По данным спасателей, транспортное средство упало с высоты в 15 м. Как стало известно, местные жители отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе на базе трактора Т-40. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть.

Одному из пострадавших удалось дозвониться в службу спасения и вызвать помощь. В спасательной операции принимали участие 50 человек. Пострадавших нашли между населенными пунктами Махкеты и Сельментаузен, после чего госпитализировали, сообщает РИА "Новости".

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В Чечне автомобиль упал в пропасть: есть жертвы

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Теги: Чечня, автомобиль



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