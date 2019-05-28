24 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

Зеленский впервые совершил поездку в Донбасс в качестве президента

Украинский президент Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил расположения украинской армии на территории Луганской области.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Зеленский ознакомился с бытовыми условиями солдат. По словам президента, снабжение силовиков необходимо улучшить, чтобы оно было "нормальным".

Как сообщалось ранее, Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Москвой. Как сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан, по этой теме должны "не только депутаты проголосовать, а президент принять решение". Богдан призвал "общество дать оценку".

Тем временем, для проведения такого голосования потребуется принятие соответствующего закона, что станет "основным направлением деятельности".

Жителей Украины планируется спросить о "мирных договоренностях с Россией" и конфликте в Донбассе, сообщает "Российская газета".

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Зеленский впервые совершил поездку в Донбасс в качестве президента

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Теги: Украина, Донбасс, Зеленский



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