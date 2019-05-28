В "Ростехе" назвали условия поставок боеприпасов в США

Российская госкорпорация "Ростех", которая является лидером по производству оружия в стране, будет поставлять боеприпасы в США только после отмены санкций против Москвы.

"Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкций", - заявили в корпорации, прокомментировав объявленный Минобороны США тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.

Как отмечают в "Ростехе", указанные в списке пистолеты и автоматы – советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает телеканал "Звезда".

По основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими на рынке, отметили в госкорпорации.

Ранее в "Ростех" назвали "воровством" возможное в будущем производство в США аналога российских пулеметов.

По данным The National Interest, командование специальных операций (SOCOM) США обратилось к американским производителям с просьбой создать аналог российских пулеметов Калашникова.

Отмечается, что при вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока поставляют им именно российское оружие. В "Ростехе" заявили, что если кто-то хочет вести эту работу легально, то необходимо обратиться в Рособоронэкспорт и обсудить эту идею. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок, подчеркнули в госкорпорации.