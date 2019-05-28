В "Ростехе" назвали условия поставок боеприпасов в США

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России За рубежом
Ростех (2018) | Фото: www.tadviser.ru

В "Ростехе" назвали условия поставок боеприпасов в США

Российская госкорпорация "Ростех", которая является лидером по производству оружия в стране, будет поставлять боеприпасы в США только после отмены санкций против Москвы.

"Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкций", - заявили в корпорации, прокомментировав объявленный Минобороны США тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.

Как отмечают в "Ростехе", указанные в списке пистолеты и автоматы – советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает телеканал "Звезда".

По основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими на рынке, отметили в госкорпорации.

Ранее в "Ростех" назвали "воровством" возможное в будущем производство в США аналога российских пулеметов.

По данным The National Interest, командование специальных операций (SOCOM) США обратилось к американским производителям с просьбой создать аналог российских пулеметов Калашникова.

Отмечается, что при вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока поставляют им именно российское оружие. В "Ростехе" заявили, что если кто-то хочет вести эту работу легально, то необходимо обратиться в Рособоронэкспорт и обсудить эту идею. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок, подчеркнули в госкорпорации.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

В "Ростехе" назвали условия поставок боеприпасов в США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ростех, боеприпасы, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.10.2018 03:11 Мск Эксперты считают, что РФ не сможет запретить производство оружия советского образца за рубежом
Ранее 10.10.2018 12:37 Мск "Ростех" сочтет воровством копирование российских пулеметов в США

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети