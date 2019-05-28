Украина выдвинула России требование по морякам

Украинское министерство иностранных дел направит в МИД России ноту о возврате украинских моряков и кораблей, задержанных в Керчи в ноябре прошлого года.

"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", — сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, внешнеполитическое ведомство Украины обратится и ко всем другим главам МИД в мире с просьбой призвать российские власти отпустить моряков, а также корабли, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, задержанных 25 ноября 2018 года на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что после решения трибунала позиция Москвы по этому инциденту останется неизменной.