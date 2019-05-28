24 Сентября 2020
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Экономика В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

В Москве подорожали полисы ОСАГО

Страховые компании повысили стоимость полисов ОСАГО в Москве.

Ставки выросли у "Альфастрахование", "Ингосстрах" и "Росгосстрах". "Ингосстрах" увеличил тарифы 23 мая — с 3 тысяч 600 руб. до 4 тысяч 118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования".

"Росгосстрах" поднял стоимость полисов после майских праздников с 3 тысяч 699 руб. до 4 тысяч 118 руб. Повысить тарифы намерена и ВСК. Как сообщил вице-президент компании Василий Бусаров, по итогам первого квартала текущего года ВСК отмечает рост убыточности. Сейчас ставка тарифа ОСАГО у ВСК для москвичей составляет 3 тысячи 590 руб., пишет "Коммерсант".

Как сообщает Российский союз автостраховщиков, в 2019 году средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 3,1%, до 66 тысяч 300 руб. За первые четыре месяца года страховщики собрали с автовладельцев на 3,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, в I квартале текущего года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом 2018 года на 4% — с 5 тыс. 815 до 5 тыс. 560 руб.

Как говорят в Российском союзе автостраховщиков, на 42% снизилась стоимость полиса "автогражданки" для мотороллеров и мотоциклов - с 1 тыс. 105 до 640 рублей. Цена полиса для легковых машин физических лиц снизилась на 3% — с 5 тыс. 635 до 5 тыс. 488 руб. На 10% стал дешевле полис для грузовых автомобилей - с 5 тыс. 635 до 5 тыс. 488 руб.

Снижение стоимости полисов ОСАГО связано с ростом конкуренции между страховщиками, считает президент РСА Игоря Юргенса.

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В Москве подорожали полисы ОСАГО

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Теги: ОСАГО, тарифы, страховка



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