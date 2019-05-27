Глава Екатеринбурга назначил пиарщиком журналиста, который предлагал строить храм на месте взорванной телебашни

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский определился с кандидатурой пресс-секретаря после ухода из мэрии Анатолия Карманова.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, это место по итогам конкурса достанется журналисту Вадиму Аверьянову.

Он родился в городе Энгельсе Саратовской области, в 1991 -2006 годах - главный редактор газет "Уральский рабочий", "Вечерний Екатеринбург", "Новая городская газета", в 1994-1998 годах - депутат гордумы Новоуральска, в 2008- 2014 годах - советник ректора Уральского государственного горного университета, в последние годы работал заместителем координатора свердловского регионального отделения ЛДПР.

Высокинский назначает пиарщика в непростые для имиджа городской власти времена, на фоне протестов и споров по месту строительства храма святой Екатерины. К слову, сам Аверьянов недавно высказывался по этой теме в своем блоге ЖЖ. Он предлагал РМК и УГМК построить не канонический храм святой Екатерины "с самой высокой колокольней в мире" на месте взорванной телебашни (объект снесла УГМК под ледовую арену). "Собор не будет перекрывать виды на другие храмы и церкви, а также памятники других эпох. В городе появится новая пешеходная зона", - пояснял он.

А одним из недавних постов Аверьянова в фейсбуке стала цитата лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова: "Если бы два народа, послевоенный и сегодняшний, вывалили на одну улицу, послевоенные побили бы современных за один только несерьезный внешний вид. А девок и женщин заставили бы одеться".