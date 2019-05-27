Глава Екатеринбурга назначил пиарщиком журналиста, который предлагал строить храм на месте взорванной телебашни

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Анисет Габриэль Кочофа, Вадим Аверьянов (2019) | Фото: личный архив Аверьянова

Глава Екатеринбурга назначил пиарщиком журналиста, который предлагал строить храм на месте взорванной телебашни

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский определился с кандидатурой пресс-секретаря после ухода из мэрии Анатолия Карманова.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, это место по итогам конкурса достанется журналисту Вадиму Аверьянову.

Он родился в городе Энгельсе Саратовской области, в 1991 -2006 годах - главный редактор газет "Уральский рабочий", "Вечерний Екатеринбург", "Новая городская газета", в 1994-1998 годах - депутат гордумы Новоуральска, в 2008- 2014 годах - советник ректора Уральского государственного горного университета, в последние годы работал заместителем координатора свердловского регионального отделения ЛДПР.

Вадим Аверьянов(2019)|Фото: екатеринбург.рф

Высокинский назначает пиарщика в непростые для имиджа городской власти времена, на фоне протестов и споров по месту строительства храма святой Екатерины. К слову, сам Аверьянов недавно высказывался по этой теме в своем блоге ЖЖ. Он предлагал РМК и УГМК построить не канонический храм святой Екатерины "с самой высокой колокольней в мире" на месте взорванной телебашни (объект снесла УГМК под ледовую арену). "Собор не будет перекрывать виды на другие храмы и церкви, а также памятники других эпох. В городе появится новая пешеходная зона", - пояснял он.

А одним из недавних постов Аверьянова в фейсбуке стала цитата лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова: "Если бы два народа, послевоенный и сегодняшний, вывалили на одну улицу, послевоенные побили бы современных за один только несерьезный внешний вид. А девок и женщин заставили бы одеться".

сквер у Драмтеатра(2019)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Екатеринбурга назначил пиарщиком журналиста, который предлагал строить храм на месте взорванной телебашни

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, Вадим Аверьянов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 08:21 Мск За должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга будут бороться 10 человек
Ранее 29.03.2019 09:49 Мск Увольняются пресс-секретари, отвечавшие за имидж власти Екатеринбурга
Ранее 01.03.2019 09:42 Мск Высокинского покидает пресс-секретарь

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети