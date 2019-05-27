Суд в Москве отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы Язева на признание его банкротом

Апелляционная жалоба экс-депутата Госдумы Валерия Язева о признании его банкротом оставлена без удовлетворения. Решение принято на заседании суда в Москве, говорится в картотеке дела.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - отмечается в материалах по итогам заседания 27 мая.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал заявление ПАО "Совкомбанк" о признании Язева банкротом обоснованным и пришел к выводу о целесообразности введения в отношении экс-депутата процедуры реструктуризации его долгов.

Решение было вынесено 12 марта. Уточняется, что следующее заседание запланировано на 5 сентября этого года.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Югры включил в реестр требований кредиторов компании "ЮСПК-Ява" (принадлежит Валерию Язеву) задолженность перед региональной инспекцией ФНС.