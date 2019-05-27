23 Сентября 2020
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Происшествия Москва
катер москва-река (2011) | Фото: mchs.gov.ru

Прокуратура проводит проверку после столкновения двух теплоходов в Москве

После столкновения двух теплоходов в Москве проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел сегодня утром у причала на Северном речном вокзале.

"Произошло столкновение теплоходов "К.А. Тимирязев" и "Свирский" в момент отхода последнего от причала. На борту теплохода "Свирский" находилось 142 пассажира", - уточнили в ведомстве.

При инциденте никто не пострадал, теплоход "Свирский" получил незначительные повреждения.

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Прокуратура проводит проверку после столкновения двух теплоходов в Москве

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Теги: Москва, теплоход, прокуратура, проверка



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