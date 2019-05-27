Прокуратура проводит проверку после столкновения двух теплоходов в Москве

После столкновения двух теплоходов в Москве проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел сегодня утром у причала на Северном речном вокзале.

"Произошло столкновение теплоходов "К.А. Тимирязев" и "Свирский" в момент отхода последнего от причала. На борту теплохода "Свирский" находилось 142 пассажира", - уточнили в ведомстве.

При инциденте никто не пострадал, теплоход "Свирский" получил незначительные повреждения.