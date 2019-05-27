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Происшествия Центральный ФО
Ставрополь, редакция, Родина (2019) | Фото: СКР по Ставропольскому краю

Следователи начали проверку после нападения на журналистов редакции газеты "Родина" в Ставрополе

В Ставрополе после нападения мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" начата проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, сегодня днем в редакцию газеты КПРФ прибыл мужчина с требованием опубликовать его материал. "Получив отказ, он напал с ножом на главного редактора и еще трех сотрудников издания", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU,ранее об инциденте сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Журналисты были доставлены в больницу, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован в стационар.

Следователи проводят осмотр места происшествия.

"Одновременно следствие направило ходатайство прокурору о передаче материалов проверки о данном преступлении из органов внутренних дел в СУ СК России по Ставропольскому краю", - добавили в ведомстве.

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Следователи начали проверку после нападения на журналистов редакции газеты "Родина" в Ставрополе

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Теги: Ставрополь, редакция, родина, газета, проверка, СКР



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