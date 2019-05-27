Начальник управления АП РФ Олег Говорун назначен замгендиректора ДОМ.РФ

Начальник управления приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ Олег Говорун назначен заместителем гендиректора ДОМ.РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

На этом посту Говорун будет отвечать за взаимодействие с региональными органами власти, в том числе решение проблем обманутых дольщиков. В организации заявили, что его приход станет "существенным усилением для команды организации".

Говорун занимал должность начальника Управления АП с 2013 по 2019 гг. В 2012 году занимал должность министра регионального развития РФ.