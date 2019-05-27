Против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено четвертое уголовное дело. Об этом сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, передает МИА "Россия сегодня".

Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти.

Как сообщало Накануне.RU, 22 мая стало известно о том, что специальная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины. Фигурантом дела является, в частности, экс-президент Петр Порошенко.

Против бывшего украинского лидера также было возбуждено уголовное дело из-за провокации в Керченском проливе.

Напомним, сам Порошенко объяснил уголовные расследования, которые ведутся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент.