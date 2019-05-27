СМИ: Ватикан планирует окатоличить Украину через союз униатов с "православными" раскольниками

Ватикан планирует окатоличивание Украины и перевод ее под свое окормление. Прикрытием для этого должно стать дарование униатам статуса патриархата и дальнейшее их объединение с "православными" раскольниками на идейной платформе общей независимой церкви "европейской Украины". Об этом пишет портал "Православие.ру". В немного другой тональности, но по существу о том же самом пишет РИА Новости.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, разговоры о будущем объединении униатов и "православных" раскольников начались сразу же после объединения последних под властью константинопольского патриарха Варфоломея в декабре. Уже через три дня после объединения лидер униатов Святослав Шевчук открыто поддержал новую организацию и выразил уверенность в том, что они "вместе идут к единству" в "украинском свободном, независимом европейском государстве". В начале января он официально обратился к новоизбранному лидеру раскольников Сергею Думенко-Епифанию с предложением создать "патриархат объединенной украинской церкви". Позже председатель комиссии униатов по содействию единству христиан Игорь Шабан подтвердил намерение воплотить слова римского папы Иоанна Павла II сделать Украину "лабораторией экуменизма" и соединить униатов и "православных" раскольников. Он отметил, что это стало возможным благодаря Варфоломею. Поскольку в январе Фанар объявил униатов православными, то вырисовывается совместный план Ватикана и Фанара по захвату Украины через объединение двух организаций.

28 апреля архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил в Киеве, что римский папа приготовил для униатов сюрприз, который продемонстрирует его серьезную поддержку. Через неделю департамент информации униатской церкви опубликовал сообщение о том, что папа пригласил Шевчука и иерархов униатской церкви в Рим 5-6 июля. На ней будет выработана стратегия с проработанной программой действий, нацеленных на укрепление положения униатов на Украине.

По мнению ряда экспертов, в частности религиоведа Алексея Смирнова и публициста Александра Вознесенского, соответствующие сигналы из Италии могут свидетельствовать о готовности Ватикана предоставить униатам в обозримой перспективе статус патриархата, который они давно хотят, для ползучего окатоличивания страны и постепенного поглощения "православных" раскольников. Вначале с ними будет установлено евхаристическое общение. Недавно Думенко это допустил.

"Если униаты убедят их служить вместе и, скажем так, "причащаться из одной чаши", то это станет явным признанием духовной власти папы римского над структурой Епифания", - пишет публицист Александр Ермоленко.

"Если же говорить о параметрах потенциального слияния, то оно будет выстраиваться на основании существующей у УГКЦ "дорожной карты экуменического диалога" (в нее могут быть внесены изменения после консультаций с "ПЦУ", однако вряд ли они будут иметь кардинальный характер). При этом за униатами будет закреплен статус "глобальной церкви", а за их партнерами по интеграции - "локальной церкви", - говорится в материале "Православие.ру".

Некоторые общины "единой церкви" раскольников уже понемногу переходят к униатам, сообщил РИА Новости униатский священник Николай.

"Харьковско-Полтавская епархия "Украинской автокефальной православной церкви" во главе с "архиепископом" Игорем Исиченко на практике уже пытается объединиться с "УГКЦ". Если все пройдет успешно, то этот алгоритм можно применить уже ко всей "ПЦУ" в масштабах страны", - считает он.

Церковный историк Владислав Петрушко подчеркивает, что униатов и "православных" раскольников объединяет общая идеологическая платформа украинского национализма.

На этом основании на Украине может вырасти новая еще более мощная антироссийская и антиправославная религиозно-политическая организация, подчиненная Ватикану, которая углубит процесс цивилизационного отрыва населения от общерусской идентичности. Это может иметь гораздо более серьезные последствия, чем политическая конфронтация, так как затронет религиозную самоидентификацию.

Напомним, униаты - это католики, подчиняющиеся Ватикану и полностью разделяющие его вероучение, но служащие по православному обряду. Были созданы Брестской унией 1596 года для окатоличивания населения нынешней западной Украины и Белоруссии.

Лидер униатов Святослав Шевчук