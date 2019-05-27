Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" восстановили на работе с компенсацией

Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Подмосковье восстановили на работе с компенсацией за вынужденный прогул и нанесенный моральный вред. Сегодня Московский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу педагога на решение Видновского городского суда.

"Восстановить на работе в федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа "Горки" в должности учителя начальной школы с 12 февраля 2019 г.", - говорится в исполнительном листе Московского областного суда, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Судебный акт вступил в силу сегодня.

Школа "Горки" указана в документе, как должник.

"Суд не только восстановил учителя на работе, но и присудил выплатить ему 152 тыс. руб. за вынужденный прогул и 5 тыс. руб. за нанесенный моральный вред", - сообщил Накануне.RU член инициативной группы родителей, выступающих за сохранение школы "Горки", Дмитрий Марков.

Активист добавил, что своего восстановления на работе будут добиваться и другие уволенные из школы педагоги.

Напомним, 11 февраля учителей основанной Владимиром Лениным школы "Горки" в Московской области уволили. Все 10 педагогов получили приказы о сокращении, работодатель предложил им должности рабочих, охранников и дворников. После этого учителя обратились с иском в Видновский городской суд.

В октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

Территория школы "Горки" обнесена забором

С момента закрытия школы прошло более полугода, однако обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. В департаменте развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ активистам пояснили, что в настоящее время "проводятся мероприятия, обеспечивающие оптимальное функционирование школы "Горки" в период подготовки к капитальному ремонту, разработки проектно-сметной документации, выделения средств из федерального бюджета, подготовки конкурентных процедур закупки". Ответ ведомства от 17 мая 2019 г. имеется в распоряжении Накануне.RU.