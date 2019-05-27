Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" восстановили на работе с компенсацией

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Центральный ФО В России Москва Московская область
школа Горки (2018) | Фото: Дмитрий Марков

Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" восстановили на работе с компенсацией

Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Подмосковье восстановили на работе с компенсацией за вынужденный прогул и нанесенный моральный вред. Сегодня Московский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу педагога на решение Видновского городского суда.
Читайте также:

"Восстановить на работе в федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа "Горки" в должности учителя начальной школы с 12 февраля 2019 г.", - говорится в исполнительном листе Московского областного суда, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Судебный акт вступил в силу сегодня.

Школа "Горки" указана в документе, как должник.

"Суд не только восстановил учителя на работе, но и присудил выплатить ему 152 тыс. руб. за вынужденный прогул и 5 тыс. руб. за нанесенный моральный вред", - сообщил Накануне.RU член инициативной группы родителей, выступающих за сохранение школы "Горки", Дмитрий Марков.

Активист добавил, что своего восстановления на работе будут добиваться и другие уволенные из школы педагоги.

Напомним, 11 февраля учителей основанной Владимиром Лениным школы "Горки" в Московской области уволили. Все 10 педагогов получили приказы о сокращении, работодатель предложил им должности рабочих, охранников и дворников. После этого учителя обратились с иском в Видновский городской суд.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

В октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

школа Горки, забор(2019)|Фото: Дмитрий Марков

школа Горки, забор(2019)|Фото: Дмитрий Марков

Территория школы "Горки" обнесена забором

С момента закрытия школы прошло более полугода, однако обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. В департаменте развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ активистам пояснили, что в настоящее время "проводятся мероприятия, обеспечивающие оптимальное функционирование школы "Горки" в период подготовки к капитальному ремонту, разработки проектно-сметной документации, выделения средств из федерального бюджета, подготовки конкурентных процедур закупки". Ответ ведомства от 17 мая 2019 г. имеется в распоряжении Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Учителя закрытой "на ремонт" школы "Горки" восстановили на работе с компенсацией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт, увольнение, учитель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 09:57 Мск Прокуратура: Капитального ремонта в школе "Горки" в этом году не будет
Ранее 07.08.2019 15:44 Мск Роспотребнадзор признал, что школу "Горки" могли отремонтировать, не закрывая
Ранее 07.08.2019 15:20 Мск Видновская прокуратура дала задний ход – передумала восстанавливать учителей, уволенных из школы "Горки"
Ранее 03.07.2019 10:40 Мск Устранить недостатки, а не образовательную деятельность: суд разъяснил, для чего закрыли школу "Горки"
Ранее 31.05.2019 11:47 Мск Суд отказался признавать незаконным приказ о закрытии школы "Горки"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2019 13:16 Мск "Город образования" с бассейном, кванториумом и кампусом: во что превратится школа "Горки" после ремонта
Ранее 18.03.2019 15:19 Мск "Незаконно используют возможности правоохранительных органов": директор школы "Горки" посетовал на родителей
Ранее 15.02.2019 14:16 Мск Уволенные из школы "Горки" учителя обратились в суд
Ранее 14.02.2019 07:47 Мск Родителей учеников закрытой школы "Горки" могут привлечь за "неисполнение обязанностей по воспитанию"
Ранее 11.02.2019 13:16 Мск Учителей школы "Горки" уволили
Ранее 08.02.2019 18:11 Мск Учителям закрытой "на ремонт" школы "Горки" предложили поработать дворниками и охранниками
Ранее 25.01.2019 12:08 Мск Учителя закрытой школы "Горки" пожаловались в Минпрос на сокращения вместо простоя
Ранее 24.01.2019 12:55 Мск Родители учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" обратились в суд
Ранее 21.01.2019 10:53 Мск Жители Горок Ленинских на митинге потребовали отставки Васильевой и Воробьева
Ранее 14.12.2018 12:58 Мск "Нарушения существенные": прокурор Подмосковья объяснил отмену возбуждения дела о закрытии школы "Горки"
Ранее 04.12.2018 09:31 Мск Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в связи закрытием школы "Горки"
Ранее 03.12.2018 10:46 Мск Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"
Ранее 02.12.2018 19:12 Мск В Горках прошел митинг в защиту школы
Ранее 30.11.2018 10:55 Мск "Сохранение, благоустройство и развитие", но никаких гарантий: Минпросвещения обозначило планы на школу "Горки"
Ранее 29.11.2018 11:17 Мск Бастрыкин будет лично разбираться в закрытии школы "Горки"
Ранее 26.11.2018 20:24 Мск СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье
Ранее 23.11.2018 10:59 Мск Борца против закрытия школы "Горки" посадили на семь суток. Перед этим у него сожгли машину
Ранее 20.11.2018 12:59 Мск Суд оценит законность закрытия школы "Горки"
Ранее 19.11.2018 19:59 Мск "Дети не обучаются": директор школы "Горки" пожаловался на учеников, которые отказываются отчисляться
Ранее 19.11.2018 09:59 Мск В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ
Ранее 17.11.2018 12:55 Мск Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения
Ранее 13.11.2018 09:16 Мск Родители учащихся школы "Горки" пожаловались Бастрыкину на закрытие учреждения
Ранее 07.11.2018 15:44 Мск Одну их старейших школ в России закрыли на ремонт посреди учебного года. Родители уверены, что ее просто уничтожают

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети