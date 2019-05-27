"Это буллинг?" На фоне борьбы за реки севера Урала сын директора "Денежкиного камня" подвергся атаке полиграфологов

Уральская региональная конференция полиграфологов завершилась скандалом. "Специалисты по лжи" оказались опосредованно втянуты в конфликт уральских экологов и металлургов. В борьбе за звание лучшего по профессии полиграфологи собирали личную информацию о сыне руководителя "Денежкиного камня". Главные "разоблачители" деятельности главы заповедника сделали его объектом исследования.

Конференцию "Реальная Практика полиграфологов VII" в Екатеринбурге провели Ассоциация полиграфологов "Уральское Бюро Полиграф", УрГПУ и Центральный военный округ МО РФ. В рамках конференции прошел конкурс "лучший в профессии", участники которого должны были выполнить ряд заданий, в том числе, собрать информацию о реальном человеке на основе его профиля в соцсети. Объектом был выбран студент московского вуза Фома Возьмитель – сын директора заповедника "Денежкин камень" Анны Квашниной.

О том, что он стал объектом исследования, Фома узнал после того, как участники конкурса начали отправлять ему десятки сообщений. "Писали с просьбами о помощи в выполнении задания. Задание заключалось в том, чтобы по моему нику выяснить, какое муниципальное учреждение находится напротив моего дома и какой у меня вступительный балл в университет. Спрашивали также, где я учусь. Говорили, что на кону хороший приз", - рассказал Накануне.RU Фома Возьмитель.

Задание участникам дал один из спикеров конференции Василий Ющук, специалист в области конкурентной разведки и автор сайта "Интермонитор". Редактор ресурса Евгений Ющук подробно освещал тему загрязнения рек севера Урала с позиции металлургов, также он ведет "расследования деятельности руководства заповедника". По этой причине историю с заданием конференции связали с противостоянием Ющука и руководства заповедника.

Ющук-младший в комментариях отрицает какую-либо взаимосвязь между выбором Фомы Возьмителя в качестве примера и взаимоотношениями с руководством заповедника.

"Ни я, ни Фома не связаны с этим конфликтом. Но поскольку я изучал ситуацию, у меня перед глазами был пример Фомы Возьмителя. Это один из немногих пользователей "ВКонтакте", который решил выложить свой полный адрес вместе с номером дома. В выступлении для полиграфологов я рассказывал, как найти информацию о собеседнике еще до встречи с ним, и дал практическое задание. Причем, устно я пояснил, как искать информацию, речи о каком-то взаимодействии с Фомой не шло, нужно было работать с его аккаунтом. Пара человек решили написать Фоме, это их личная инициатива, и все возможности для этого были в наличии – аккаунт был открытым. Причем, те, кто писали Фоме, как мы затем узнали от друзей госпожи Квашниной, были преимущественно дамами и просили Фому им помочь в получении приза - что даже теоретически травлей (буллингом) назвать невозможно", - рассказал Ющук.

Неэтичным такое задание Василий Ющук не считает, поскольку личные данные были общедоступны, и Фома, согласно правилам пользования ВКонтакте, уже дал согласие любому пользователю их читать.

Студент поясняет, что страницу он зарегистрировал очень давно и, возможно, по неопытности указал домашний адрес. Однако до последнего момента неприятностей из-за этого не возникало. Сам Возьмитель считает произошедшее чем-то похожим на кибербуллинг, но не исключает, что Ющук мог непреднамеренно "натравить" на него полиграфологов – эксперт не смог подготовить персонажа для анализа из круга знакомых, а страница Возьмителя оказалась "в закладках" из-за разбирательств с "Денежкиным камнем". "Нужно вежливо предупреждать человека, которого используют в качестве задачи на конкурсе, спрашивать, не против ли он. Господа Ющуки этого, очевидно, не понимают", - говорит Фома.

В ответ на это противная сторона тоже выдвинула обвинения. "В бурном обсуждении темы меня пытаются связать с конфликтом вокруг руководства "Денежкиного камня" и через это - притормозить расследование и давят на главного редактора, который действительно с конфликтом связан", - говорит Василий Ющук.