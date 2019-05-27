Мэрия опубликовала список площадок под храм. Есть все предыдущие локации, окраины и неожиданные решения
Администрация Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма святой Екатерины, которые предлагали жители города. Как сообщили Накануне.RU в мэрии, всего на 27 мая поступило 48 вариантов с учётом исключения дублирования площадок.
Самими интересными оказались следующие площадки: на месте снесённой телебашни, где УГМК хочет построить многофункциональную арену, на месте уральского приборостроительного завода, где УГМК также планирует построить очередной многофункциональный центр, напротив сквера у Драмтеатра, где должны были построить ЖК с фитнес-центром и подземной парковкой.
Также есть и первоначальные варианты - строительство храма на Площади Труда, в акватории городского пруда. Без площадки у Драмтеатра тоже не обошлось. Некоторые люди предложили перенести храм в район ЭКСПО, на место памятника Свердлову или к ТЦ "Антей". Вариант с площадью 1905 года не оставили в стороне. Также люди предлагают построить храм в Зелёной роще.
Ниже представлены и другие площадки. В основном уральцы предлагают перенести храм святой Екатерины в различные спальные районы Екатеринбурга:
- Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
- ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы "Дели"
- Пустырь за Макаровским мостом
- На Малом Конном полуострове
- Территория завода Уралкабель на ул.Татищева
- Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта
- Площадь Труда
- На месте катка и парковки за башней "Исеть"
- Площадь Обороны
- На территории завода ЖБИ
- Метеогорка
- В районе плотины на Уктусе
- Район ЖБИ
- Академический район
- На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.
- Остров Баран
- На месте недостроя на Бориса Ельцина
- Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
- Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.
- В акватории за Макаровским мостом.
- В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК "Динамо", в районе улицы Николая Никонова
- Район Южного автовокзала.
- Зеленая роща.
- Радищева – Добролюбова
- В районе улицы Агриппины Полежаевой
- В районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха
- По улице Нагорной в Верх-Исетском районе
- Химмаш
- В районе улицы Татищева
- Широкая речка перед ЖК "Мичуринский"
- Вторчермет
- Синие камни
- Солнечный
- Эльмаш
- Вместо памятника Свердлову
- Челюскинцев-Папанина
- Крауля-Токарей
- Ленина-Восточная_Малышева
- Кольцовский тракт
- Сортировка
Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.