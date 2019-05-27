Мэрия опубликовала список площадок под храм. Есть все предыдущие локации, окраины и неожиданные решения

Администрация Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма святой Екатерины, которые предлагали жители города. Как сообщили Накануне.RU в мэрии, всего на 27 мая поступило 48 вариантов с учётом исключения дублирования площадок.

Самими интересными оказались следующие площадки: на месте снесённой телебашни, где УГМК хочет построить многофункциональную арену, на месте уральского приборостроительного завода, где УГМК также планирует построить очередной многофункциональный центр, напротив сквера у Драмтеатра, где должны были построить ЖК с фитнес-центром и подземной парковкой.

Также есть и первоначальные варианты - строительство храма на Площади Труда, в акватории городского пруда. Без площадки у Драмтеатра тоже не обошлось. Некоторые люди предложили перенести храм в район ЭКСПО, на место памятника Свердлову или к ТЦ "Антей". Вариант с площадью 1905 года не оставили в стороне. Также люди предлагают построить храм в Зелёной роще.

Ниже представлены и другие площадки. В основном уральцы предлагают перенести храм святой Екатерины в различные спальные районы Екатеринбурга:

Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова

ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы "Дели"

Пустырь за Макаровским мостом

На Малом Конном полуострове

Территория завода Уралкабель на ул.Татищева

Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта

Площадь Труда

На месте катка и парковки за башней "Исеть"

Площадь Обороны

На территории завода ЖБИ

Метеогорка

В районе плотины на Уктусе

Район ЖБИ

Академический район

На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.

Остров Баран

На месте недостроя на Бориса Ельцина

Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)

Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.

В акватории за Макаровским мостом.

В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК "Динамо", в районе улицы Николая Никонова

Район Южного автовокзала.

Зеленая роща.

Радищева – Добролюбова

В районе улицы Агриппины Полежаевой

В районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха

По улице Нагорной в Верх-Исетском районе

Химмаш

В районе улицы Татищева

Широкая речка перед ЖК "Мичуринский"

Вторчермет

Синие камни

Солнечный

Эльмаш

Вместо памятника Свердлову

Челюскинцев-Папанина

Крауля-Токарей

Ленина-Восточная_Малышева

Кольцовский тракт

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Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.