Сын главреда Венедиктова замешан в нелегальном бизнесе в Москве?

Сын главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, по утверждениям посетителей московской кальянной, оказался замешан в скандальной истории с нелегальным барным бизнесом. Пользователи сети "В контакте" живо обсуждают, что Алексей младший якобы участвовал в продаже «в черную» алкоголя в одном из заведений Москвы.

В субботу, 25 мая, в группе социальной сети «Вконтакте» под названием «Подслушано Метро Москвы» появилась запись, в которой рассказывалось о нелегальной торговле в московском заведении «Гамачная № 1 Ежик в Тумане».

По словам автора поста, он вместе со своим знакомым, находящимся в командировке, посетил кальянную «Гамачная №1. Ежик в тумане». И якобы после того, как клиенты попросили кассовый чек, бармен начал вести себя очень странно. Он невнятно сообщил, что чек почему-то выдать не может. При этом, оплата продукции, получается, проводилась «в черную» - либо наличными, либо переводом на банковскую карту. Несмотря на разумные претензии со стороны клиентов, бармен разнервничался, вел себя якобы не совсем адекватно и все-таки отказался отдавать какие-либо официальные платежные документы.

Недовольные клиенты отметили, что в баре нет лицензии на алкоголь, по крайней мере, они ее не могли увидеть. А потому, решили клиенты, существует высокий риск отравиться каким-нибудь некачественным «самопальным» виски. Чтобы разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности, автор анонимного поста написал заявление в полицию.

Уже на следующий день после публикации поста, комментаторы записи в группе опознали в администраторе кальянной сына главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова младшего. Вообще-то, молодой человек действительно похож на наследника одного из главных оппозиционеров столицы, который, кстати, часто порицает любой вид экономических преступлений.

Теперь же, вполне возможно, получается, что его собственный ребенок участвует в нарушении закона, работая в подпольной кальянной и продавая алкоголь, происхождение которого остается загадкой. Почему же отпрыск известного журналиста вынужден подрабатывать в таком баре? Скорее всего, все-таки не из-за отсутствия денег, а, возможно, привлекают получаемый трудовой опыт и любимая молодыми "движуха"?

Кстати, позднее на известном портале «Двач» появилась запись о сыне журналиста, в которой поднималась тема нелегальной торговли «самопалом» в московских барах. Несмотря на то, что пост стал популярным и набрал свыше 100 комментариев, администрация ресурса подвергнула тему цензуре и удалила ее.