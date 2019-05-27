Исследование: в России самые низкие цены на авиабилеты в мире

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2004) |

Исследование: в России самые низкие цены на авиабилеты в мире

Несмотря на то, что россияне, в большинстве своем, не довольны ценами на авиабилеты и не имеют возможности их покупать, цены на перелеты в России – одни из самых низких в мире, сообщает FrequentFlyers.ru, ссылаясь на данные по продажам билетов за первые пять месяцев 2019 года от интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Средняя стоимость билета туда-обратно (с багажом) за этот период составила 8461 руб. – это самый низкий результат по сравнению с остальными регионами мира.

Для Ближнего Востока и Средней Азии этот показатель с пересчетом по нынешнему курсу составил 9 319 руб., для Юго-Восточной Азии, Индии и Китая – 10 893 руб., для стран ЕС – 11 474 руб., в Южной Америке – 14 047 руб., в Северной Америке – 15 144 руб., в Африке – 17 013 руб. Для корректного формирования рейтинга во всех регионах рассматривались багажные тарифы авиабилетов с перелетом в обе стороны.

Исследователи отмечают, что Россия вместе с тем находится в лидера по росту цен. Лидером рейтинга по росту стоимости авиабилетов стали страны Северной Америки (США и Канада): средний чек в данном регионе вырос на 9%, а в России — на 8%.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Исследование: в России самые низкие цены на авиабилеты в мире

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиаперелеты, авиабилеты, рост цен, исследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети