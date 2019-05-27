Исследование: в России самые низкие цены на авиабилеты в мире

Несмотря на то, что россияне, в большинстве своем, не довольны ценами на авиабилеты и не имеют возможности их покупать, цены на перелеты в России – одни из самых низких в мире, сообщает FrequentFlyers.ru, ссылаясь на данные по продажам билетов за первые пять месяцев 2019 года от интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Средняя стоимость билета туда-обратно (с багажом) за этот период составила 8461 руб. – это самый низкий результат по сравнению с остальными регионами мира.

Для Ближнего Востока и Средней Азии этот показатель с пересчетом по нынешнему курсу составил 9 319 руб., для Юго-Восточной Азии, Индии и Китая – 10 893 руб., для стран ЕС – 11 474 руб., в Южной Америке – 14 047 руб., в Северной Америке – 15 144 руб., в Африке – 17 013 руб. Для корректного формирования рейтинга во всех регионах рассматривались багажные тарифы авиабилетов с перелетом в обе стороны.

Исследователи отмечают, что Россия вместе с тем находится в лидера по росту цен. Лидером рейтинга по росту стоимости авиабилетов стали страны Северной Америки (США и Канада): средний чек в данном регионе вырос на 9%, а в России — на 8%.