23 Сентября 2020
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Река Чусовая (2017) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье закроют движение по мосту через Чусовую

Движение по Чусовскому мосту закроют в ночь с 29 на 30 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся в рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста. Движение будет закрыто для всех видов транспорта, кроме спецтранспорта с полуночи и до 4.00.

"Закрытие движения необходимо для набора прочности ремонтного состава. Подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь", - отметили в минтрансе.

Напомним, ранее из-за аварийного состояния моста краевые власти ввели ограничение движения до 31 декабря 2020 года. Максимальный вес автомобиля, которому разрешается проезжать по мосту — 40 тонн.

Завершить ремонтные работы планируется через месяц. Сейчас отремонтированы восемь из 16 участков.

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В Прикамье закроют движение по мосту через Чусовую

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Теги: мост через чусовую, ремонт, закрытие движения



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