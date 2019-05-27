23 Сентября 2020
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Долгострой школа №40 Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на один долгострой станет меньше – во дворе одной из школ возведут спортзал

В столице Самотлора прошла рабочая поездка спикера думы Максима Клеца и его коллег по парламенту, в рамках которой они посетили долгострой на территории школы №40, где вскоре появится спортзал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Объект, отгороженный от школы и жилого района, стоит заброшенным уже около 20 лет. Когда-то на этом месте планировали возвести бассейн, и даже забили сваи. На этом работа и остановились. Согласно новым планам, на этом месте появится небольшой спортивный игровой зал.

Прежде необходимо провести обследование свайных конструкций и понять, смогут ли они стать основой для нового комплекса, какие нагрузки выдержат. Также необходимо провести техническую экспертизу. Эти вопросы сейчас прорабатываются.

Долгострой школа №40 Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Клец отметил, что на территории школы необходимо выполнить межевание территории. Это надо решать вместе с департаментом образования, потому что существуют определенные нормы по количеству "квадратов" прилегающей территории к учебному заведению.

"Если мы сможем уложиться в эти параметры, и если техническая экспертиза даст положительное заключение по железобетонным конструкциям, то вопрос со строительством спортивного объекта будет решен", - сказал Клец.

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В Нижневартовске на один долгострой станет меньше – во дворе одной из школ возведут спортзал

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Теги: долгострой, школа № 40, Максим Клец



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