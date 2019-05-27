В Нижневартовске на один долгострой станет меньше – во дворе одной из школ возведут спортзал

В столице Самотлора прошла рабочая поездка спикера думы Максима Клеца и его коллег по парламенту, в рамках которой они посетили долгострой на территории школы №40, где вскоре появится спортзал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Объект, отгороженный от школы и жилого района, стоит заброшенным уже около 20 лет. Когда-то на этом месте планировали возвести бассейн, и даже забили сваи. На этом работа и остановились. Согласно новым планам, на этом месте появится небольшой спортивный игровой зал.

Прежде необходимо провести обследование свайных конструкций и понять, смогут ли они стать основой для нового комплекса, какие нагрузки выдержат. Также необходимо провести техническую экспертизу. Эти вопросы сейчас прорабатываются.

Клец отметил, что на территории школы необходимо выполнить межевание территории. Это надо решать вместе с департаментом образования, потому что существуют определенные нормы по количеству "квадратов" прилегающей территории к учебному заведению.

"Если мы сможем уложиться в эти параметры, и если техническая экспертиза даст положительное заключение по железобетонным конструкциям, то вопрос со строительством спортивного объекта будет решен", - сказал Клец.