В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего мальчика

В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в Ногинске вечером 26 мая во дворе одного из жилых домов. Дело расследуется по статьям "халатность" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В результате нападения собаки двухлетний мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с множественными телесными повреждениями головы и туловища.

Следователи устанавливают виновных.