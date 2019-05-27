23 Сентября 2020
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Происшествия Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего мальчика

В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в Ногинске вечером 26 мая во дворе одного из жилых домов. Дело расследуется по статьям "халатность" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В результате нападения собаки двухлетний мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с множественными телесными повреждениями головы и туловища.

Следователи устанавливают виновных.

 

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В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего мальчика

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Теги: Подмосковье, собака, укус, ребенок, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 02.06.2019 19:30 Мск В трех городах Подмосковья бродячие псы держат в страхе людей

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