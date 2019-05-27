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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

С 1 июня на территории всей России будет отменен внутрисетевой роуминг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами, сообщает пресс-служба кабмина.

Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законодательством внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня.

"Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы¸- заявил он. - Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым".

В декабре прошлого года ФАС России оштрафовала сотовых операторов "большой тройки" за внутрисетевой роуминг. "Билайн", "МТС" и "Мегафон" должны были заплатить 737,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

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С 1 июня на территории всей России будет отменен внутрисетевой роуминг

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Теги: внутрисетевой роуминг, дмитрий медведев



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