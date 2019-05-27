23 Сентября 2020
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Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочка Пескова в Чечне стреляет из "Глока" и рекламирует "кадыровский" спецназ

20-летняя Елизавета Пескова, дочка пресс-секретаря президента России, продолжает рекламировать Чечню. Несколько дней назад она рассказывала о туристическом потенциале республики, а теперь отправилась пострелять в "Российский университет спецназа", где проходят подготовку бойцы для элитного подразделения "кадыровского" спецназа.

"Российский Университет Спецназа" в Гудермесе (ЧР) по завершению строительства станет самым большим и современным военным центром подготовки в мире. На сегодняшний день задан курс развития 12 направлений подготовки подразделений специального назначения, а также, гражданского населения РФ и иностранных граждан", - пишет Лиза (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Позирует девушка с суровым лицом то с автоматом, то с пистолетом. В видео из Чечни она весьма метко стреляет, правда, оружием пользуется не российским, а австрийским.

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Подписчики Лизы, правда, не всегда разделяют ее восторги. "Смешное фото : такая маленькая , худенькая как девчушка , но с губищями как у бввалой тётки и с экипировкой видавшего виды бойца ! В одночасье поменять интерес к одежде , позёрству перед камерой , приготовлению каких-то блюд и сменить всё это на военный прикид?", - пишет пользователь с ником julia_shalunova. " Развиваешь судопроизводство?)))" – припоминает Лизе ее прошлый перл пользователь iamrussian. "Больницы строить не так стильно?" – спрашивает cyxymu. "Действительно, где же делать военный центр, как не в Грозном", - с сарказмом спрашивает dcossm.

Возможно, искренность Песковой вызывает вопросы, поскольку в ее жизни (если не брать поездов к Чечню) отсутствуют скромные наряды, призванные блюсти целомудренность, а также увлечение оружием (да даже из спортзала у Лизы фоток нет). Оголенные ноги, плечи, походы по ресторанам и посиделки с бокалом хорошего вина – все это как-то слабо сочетается со страстью к Чечне и ее традициям.

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Дочка Пескова в Чечне стреляет из "Глока" и рекламирует "кадыровский" спецназ

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Теги: елизавета пескова, чечня, оружие, кадыровский спецназ



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