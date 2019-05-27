23 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Соцсети поразил ямальский ребенок, качающийся на качели возле горящего дома

В ямальском Ноябрьске в огне пострадал расселённый деревянный дом. Сеть облетело видео, на котором ребёнок спокойно качается на качели, пока за его спиной горит "деревяшка", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пожар в пустом доме по Изыскателей в Ноябрьске вспыхнул 25 мая. Вскоре после сообщения о возгорании огнеборцы были на месте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС. Им удалось не допустить распространения пламени на два соседних дома.

Этот случай так и остался бы рядовым, если бы не ребёнок, который спокойно качался на качели, пока за его спиной полыхал дом. Видео облетело соцсети и может претендовать на статус "вирусного". Комментаторы отметили, что "герой ролика посмотрел на начало пожара, потерял интерес к происходящему и пошёл заниматься своими детскими делами".

Мальчик на фоне пожара нежилая деревяшка Ноябрьск(2019)|Фото: vk.com, Вадим К.

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Соцсети поразил ямальский ребенок, качающийся на качели возле горящего дома

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Теги: пожар, деревяшка, расселённый жилой дом



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