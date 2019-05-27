Депутат-коммунист ответил митрополиту Кириллу, сравнившему протестные акции с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 25 мая, по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре, сравнил протестные акции в Екатеринбурге против возведения храма святой Екатерины у Драмтеатра с расстрелом семьи отрекшегося от престола бывшего императора Николая II в 1918 году.

Депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков, которого Накануне.RU попросило высказать свою точку зрения по этому вопросу, фактически "отзеркалил" заявление архиерея, наполнив вторую часть выступления иным смыслом.

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад, сегодня Церковь может максимально отдалиться от русского народа. Стоит ли строить по три храма в день, как сейчас, или лучше строить там, где есть хотя бы три прихожанина?" – изложил свое видение вопроса Пирожков.

Цитата правящего архиерея, обратившего внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг строительства собора святой Великомученицы Екатерины, "в оригинале" звучит так.

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - сказал архипастырь, отметив, что убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа.

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан активно выступила против. На четвёртый день протестных акций президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит жителей мегаполиса. Мэр областной столицы Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещав приостановить стройку. Теперь депутаты городской думы обсуждают, в какой форме проводить плебесцит среди уральцев - в виде опроса или референдума.