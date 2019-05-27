23 Сентября 2020
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Москва (2019) | Фото: Накануне.RU

"Догнать и перегнать… Москву". Эксперты констатировали отставание городов страны от столицы в 100 лет

РБК опубликовал статью, в которой говорится говорится о критическом отставании экономики городов страны от столицы. Судя по исследованию Центра городской экономики КБ "Стрелка", мегаполисы лишь через 100 лет смогут достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП - прим.) на душу населения.

Отмечается, что по этому показателю российские города, где численность населения составляет свыше 1 млн человек, можно разделить на две группы. Первая - это так называемые продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010-2017 годах 1,4%. К таким городам исследователи отнесли Казань, Уфу, Самару, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Если ускорить собственную экономику этих мегаполисов до 5,9%, то они догонят столицу уже через 10 лет.

Вторая группа - это отстающие города, где средний темп прироста ВГП с 2010-2017 год 0,2%. Сюда попали Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Таким городам нужно будет 20 лет, чтобы "дотянуться" до Москвы при годовом росте 5,4%.

Секретарь Федерального Совета "Партии Дела", экономист и политолог Алексей Лапушкин в беседе с Накануне.RU отметил, что все приведенные цифры очень субъективны, однако проблема огромного экономического расслоения регионов действительно есть, и это следствие проводимой "либеральной" политики.

"Рассказывается [в статье РБК] и о цифрах, и об отстающих и продвинутых городах. Где-то 1,4%, где-то 0,2%. Но эти цифры субъективны - с учетом того, что у нас постоянно меняется методология, как в том же Росстате. Вся проблема заключается в порочности существующей экономической политики. Тезис, который продвигают либералы, о том, что нам якобы нужно некоторое количество городов с очень большим ВВП - 16 супермегаполисов, очень сомнителен, ведь мы тогда просто страну не удержим. Развивать нужно все города - и малые, и средние, и села нужно развивать. Но нужно сменить экономическую политику", - считает Лапушкин.

По его мнению, для того, чтобы города развивались, в них должны создаваться рабочие места. "Очень много в статье говорится об инвестициях. Но мы эту мантру начали слышать еще от Егора Гайдара, и вот слушаем ее уже 28 лет. Причем инвестиций-то не видно. Так, может, проблема здесь не в инвестициях, а в экономической модели? Ведь об этом говорят промышленники, говорит Торгово-промышленная палата - нам нужен дешевый кредит, нам нужна стимулирующая налоговая политика. И ни о каком увеличении количества рабочих мест при существующей экономической модели речи быть не может. Если за 28 лет этого никто не понял, тогда это уже к доктору", - отметил экономист.

"У нас колоссальное количество бедного и нищего населения - нужно перестать выкачивать деньги из людей на непонятные цели. У нас, видимо, налоговая система работает по книге "Чиполлино". Силуанов открывает эту книгу и ставит галочки: "Мы вот этот налог ввели, этот ввели, а вот этот введем через полгода", - говорит он.

Эксперт добавил, что рост благосостояния людей даст рост уровня доходов, рост уровня доходов даст внутренний спрос, внутренний спрос подстегнет еще большее развитие производства, производство расширится и это даст еще больше рабочих мест.

"Отсюда рост зарплат - это тот путь, по которому сейчас идет Китай. Ничего нового", - отметил Алексей Лапушкин.

В регионах считают, что в статье как минимум верно отражены усиливающиеся пагубные тенденции. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров в беседе с Накануне.RU привел в пример такой показатель, как бюджетообеспеченность региона.

"Это бюджет региона, разделенный на количество жителей, которые официально там проживают. Если сделать эту же процедуру для Москвы и сравнить ее с любым другим городом-миллионником, можно увидеть, что бюджетообеспеченность в Москве в десятки, а иногда в сотни раз больше. Протяженность дорог в Челябинской области сравнима с протяженностью дорог Москвы, а количество денег, выделяемых на их развитие, отличается в тысячу раз. Если для нас бюджет в 10 млрд руб. - это просто фантастика, то для Москвы 10 млрд руб. на дороги - это статистическая погрешность. В статье выводы правильные делаются, но они, может быть, даже приукрашены в лучшую сторону. Речь ведь идет о нарастании разрыва между Москвой и другими крупными городами, а это приводит к тому, что люди из регионов "утекают" в столицу", - считает Захаров.

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"Догнать и перегнать… Москву". Эксперты констатировали отставание городов страны от столицы в 100 лет

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Теги: Константин Захаров, Алексей Лапушкин, ВВП, экономика, рост, Москва, налоги, партия дела



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