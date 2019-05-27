В Ставрополе вооруженный мужчина напал на редакцию газеты "Родина": пострадали четверо

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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По его данным, все случилось сегодня, ранения получили четверо.

"Это уголовное преступление, сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание", - написал глава региона в своем Instagram.

Он уточнил, что угрозы жизни пострадавших сотрудников газеты нет, с ними работают медики. Двое отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации.

Причины нападения пока неизвестны. Владимиров добавил, что держит ситуацию на личном контроле.