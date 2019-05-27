23 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
теплоход туризм корабль судно река (2008) | Фото: www.turist.evpator.org

В Москве из-за сильного ветра один теплоход "навалился" на другой

Сильные порывы ветра спровоцировали аварию двух теплоходов в Москве.

Инцидент произошел у причала на Северном речном вокзале. Пострадавших нет. Оба судна получили повреждения.

"Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно", - сообщил источник "Интерфакса".

В январе в Москве теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной из-за льдины, попавшей под рулевое устройство.

На борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Судно не получило сильных повреждений.

В марте 2018 года в Москве загорелся пришвартованный теплоход. Огонь потушили с помощью пожарно-спасательного корабля "Полковник Чернышев". Общая площадь пожара составила около 1000 кв.м.

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В Москве из-за сильного ветра один теплоход "навалился" на другой

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Теги: теплоходы, ветер, москва



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