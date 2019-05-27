Текслер призвал бизнес вкладываться в развитие региона и анонсировал появление минпрома

Глава Челябинской области Алексей Текслер призвал бизнес выстраивать с властью партнёрские отношения и вкладываться в развитие региона. Об этом он заявил на совещании Союза промышленников и предпринимателей Южного Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед началом председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров провел для Алексея Текслера экскурсию по цеху "Высота 239" и "Этерно". "Действующие производства это лучшая площадка для встречи с промышленниками и предпринимателями области", - отметил на совещании глава области.

Выступая с приветственным словом, руководитель области обозначил, что Южный Урал в отсутствие газа и нефти занимает 12 место по объему ВРП в стране, при этом выразив озабоченность тем, что по итогам четырех месяцев текущего года отмечается снижение промышленного производства, индекс сократился на 2,4%.

"В основном за счёт металлургического производства. Причина - удорожание сырья, ограничения на внешнем рынке, усиление конкуренции. В целом падение производства за четыре месяца текущего года отмечается по 11 видам деятельности. В апреле ситуация несколько стабилизировалась. Оказанные на уровне государства меры поддержки машиностроителям позволили увеличить объемы производства, в том числе автомобилей, специальной техники, оборудования. В итоге индекс промышленного производства составил 100,1% к апрелю 2018 года. Рост отмечен по 15 видам деятельности. В целом ситуация вызывает определенную озабоченность", - подчеркнул он.

Также на встрече с бизнесом глава области обратил внимание на то, что в регионе сокращаются реальные располагаемые доходы населения.

"Причем в последние три года растет разрыв зарплат в нашей области с зарплатами в стране в целом. С точки зрения людей получается следующее: финансовые ресурсы есть, роста доходов граждан нет. Мы это наблюдаем на примере снижения денежной массы, поступающей в розничный оборот. Создаётся ощущение, что регион не развивается в социальном плане и мы имеем отток жителей, причем уезжают молодые, активные и перспективные", - подчеркнул он.

Текслер призвал промышленников вкладываться в развитие региона.

"Необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него. Областная власть и муниципалитеты тоже не будут стоять в стороне. Это наша общая задача", - обозначил он.

При этом глава региона отметил, что хотел бы видеть в Челябинской области десятки современных промышленных групп. А в качестве примера привел ЧТПЗ и Конар.

Текслер пообещал бизнесу, что готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки предприятиям, но при условии развития новых современных и экологичных производств, а также анонсировал кадровые решения.

"Для этой работы в области будет создан настоящий проектный офис, свое министерство промышленности. В одном из ключевых промышленных регионов страны это очевидная необходимость. То, что ей пренебрегали ранее, для меня так же странно, как и для вас. Безусловно, это потребует и кадровых решений, поддерживающих новые приоритеты. Такие решения будут, причем в ближайшее время", - сказал он.

Текслер подчеркнул, что региону нужна диверсификация экономики. При этом он напомнил, что у бизнеса есть обязательства по снижению экологической нагрузки.

"Одно из основных направлений - это улучшение экологической обстановки. В этой сфере у нас есть с вами договоренности, которые мы в ближайшее время превратим в соглашения и начнем их реализацию. В ближайшие пять лет больше, чем на 20%, будут снижены выбросы в Магнитогорске и Челябинске. Нужно ускориться", - призвал промышленников глава региона.

"Региональная власть намерена выстраивать с вами крепкие партнёрские отношения. Рассчитываю, что в ответ бизнес также включится в развитие области. Надо работать вместе", - завершил свое выступление Алексей Текслер.

По мнению члена СПП Сергея Кравчука, создание регионального министерства промышленности - это необходимая мера для развития области.

"Из-за отсутствия такого органа, по сути, были свернуты или не развернуты программы по привлечению федеральных субсидий, не была определена промышленная политика региона и развивались каждый, как может. В те сложные годы, когда рынок стагнировал, промышленность Челябинской области, по сути, лишилась федеральных ресурсов по ее поддержке и развитию. Алексей Леонидович сказал, что он готов лично участвовать в большинстве проектов и использовать свои лоббистские возможности для продвижения промышленности Челябинской области. В целом задача - поднять уровень благосостояния людей за счет повышения среднего уровня заработной платы. Это возможно сделать за счет роста производства", - отметил он.

Еще один участник заседания СПП, известный промышленник, председатель Совета директоров ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор" Константин Захаров отметил, что бизнес готов к конструктивному сотрудничеству с новым губернатором: "Очень конструктивный диалог состоялся. Большие и вполне оправданные надежды на нового губернатора возлагает все общество, главный запрос которого "справедливость-порядок-процветание". И объединения работодателей поддерживают этот запрос и готовы к конструктивному взаимодействию с властью для его реализации".