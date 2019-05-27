23 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
машина, ОМОН, Екатеринбург, митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве ОМОН разогнал акцию протеста против застройки сквера

В Москве сотрудники ОМОН разогнали акцию протеста против застройки небольшого сквера.
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Сообщается, что инцидент произошел по адресу Большая Очаковская, 35А: жители этого дома несколько месяцев пытаются остановить стройку многоэтажки прямо перед их окнами, где сейчас еще пока можно наблюдать площадку для отдыха, деревья и газон.

Утром 27 мая в сквер прибыла строительная техника и началась установка заградительных бетонных блоков. Вместе с ней прибыли наряды полиции и ОМОН. Сначала они призвали разойтись вышедших на протест жителей, после чего начался силовой разгон с задержаниями.

В итоге несколько человек получили незначительные ранения. Задержано восемь жильцов дома и два активиста, прибывших поддержать акцию, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно похожая ситуация была в Екатеринбурге: жители города несколько дней протестовали против строительства храма на месте сквера. В этом случае также не обошлось без задержаний.

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В Москве ОМОН разогнал акцию протеста против застройки сквера

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Теги: ОМОН, акция, сквер, Москва



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