23 Сентября 2020
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челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Челябинскую свалку закопают при Текслере: обещали учесть опыт подмосковных протестов

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту рекультивации городской свалки, представленному "РосРАО", специалисты обещают учесть опыт подмосковных протестов и проводить все максимально открыто, передает корреспондент Накануне.RU.

27 мая в Челябинске прошли общественные слушания, назначенные по распоряжению мэрии и посвященные проекту рекультивации городской свалки. Всего на мероприятие зарегистрировались 82 участника, до этого, после публикации документации, в комиссию по слушаниям поступили вопросы и обращения от 11 человек, двое высказались, прислав сообщения по электронной почте.

челябинская городская свалка, слушания по рекультивации(2019)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на огромный ажиотаж некоторое время назад, сегодня все прошло в довольно-таки мирной и даже камерной обстановке, хотя людей зарегистрировалось больше 80, но в зале челябинского Дома архитектора их было заметно меньше. С основным докладом выступили заместитель компании "РосРАО" по развитию Дмитрий Хватков и приглашенные специалисты из компаний-подрядчиков, сами слушания вел министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв. Заметим, что, судя по проекту и его представлению на слушаниях, на сегодняшний день власти Южного Урала в целом и общем довольны проделанной работой и готовы сотрудничать с "дочкой" "Росатома" - "РосРАО". Тем более что не южноуральские власти и не губернатор выбирали компанию, ответственную за ликвидацию свалки – в марте это специальным указом сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Хватков(2019)|Фото: Накануне.RU
Хватков, представитель РосРАО

Закрытая осенью 2018 года челябинская свалка сейчас представляет собой гигантский и расположенный в черте города объект повышенной опасности с общим объемом захороненных отходов под 17,5 млн кубических метров. Площадь свалки, открытой, к слову, ровно 70 лет назад и которая по документам должна была прекратить работу еще в конце 90-х гг., сейчас равняется 74 га (непосредственно отходы – 55 га, высота в некоторых местах достигает 10-этажного дома!). По подсчетам специалистов, свалка ежегодно генерирует до 30% и выше всего загрязненного воздуха в Челябинске, не считая, конечно, загрязнения почвы и даже подземных вод.

По проекту "РосРАО", который представил Андрей Мордвинов, генеральный директор "ГеоТехПроект" (компания – один из многочисленных субподрядчиков у "РосРАО"), в нынешнем году предстоит закончить все исследовательские и изыскательские работы, в ближайшие годы – реализовать проект. Среди главных этапов – формирование центрального тела свалки, монтаж систем активной дегазации и дренажа, отсып бортов и засыпка мусора слоем земли. Работа предстоит грандиозная, позднее, отвечая на вопросы участников, Хватков специально оговорился – таких масштабов и такого объема, подлежащего рекультивации, в России еще не было. Челябинская свалка действительно по своим размерам и объемам уверенно выходит "на первые места".

слушания по рекультивации челябинской свалки(2019)|Фото: Накануне.RU

Далее обстановку на объекте и способы контроля экологии обрисовала ведущий инженер-эколог "ГеоТехПроекта" Евгения Яцук, специальные пояснения на английском языке сделал Юджин Тиммерманс, приглашенный специалист и эксперт по дегазации из Нидерландов. По словам Тиммерманса, его семейное предприятие 25 лет занимается монтажом систем дегазации на подобных объектах по всему миру, очевидно, что портфолио голландского эксперта устроило подрядчика из "РосРАО".

Юджин Тиммерманс(2019)|Фото: Накануне.RU
Голландец Тиммераманс знает толк в дегазации

В свою очередь Евгения Яцук пообещала в случае правильной реализации проекта уже к 2022 году существенно снизить объемы выбросов нежелательных элементов с территории городской свалки. Что, по её словам, вполне можно будет измерить средствами объективного контроля.

Как уже было сказано, вопросов и предложений от присутствующих поступило немного. Наверное, связано это прежде всего с отсутствием в Челябинске, во-первых, компетентных специалистов разного профиля, во-вторых – с отсутствием просто в России опыта подобного рода работы. Лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец поинтересовался как раз опытом и компетенцией сотрудников "РосРАО" в этой сфере. Дмитрий Хватков ответил как раз в указанном духе – на сегодняшний день компания не имеет опыта рекультивации объектов такого масштаба, но является ведущим в России предприятием по ликвидации разного рода свалок и прочих объектов, оставшихся в наследство от атомной отрасли еще советского времени. И поэтому решение кабинета министров передать работы по свалке в Челябинске выглядят логичными. Далее Хватков ответил на вопросы о том, что часть подрядчиков "РосРАО" якобы находится в списке недобросовестных поставщиков из-за нарушений. "Это не так и это в принципе невозможно, мы бы знали, тем более никто бы не дал бы нам проводить конкурсы с такими подрядчиками", - был ответ.

Министр экологии Сергей Лихачёв особенно попросил представителя "РосРАО" проводить для желающих челябинцев экскурсии на объекты рекультивации (этот процесс будет разделен на несколько этапов). Хватков на это ответил в том духе, что, безусловно, все процедуры и работы на свалке будут проводиться максимально открыто, как выразился докладчик, в компании "РосРАО" учли опыт взаимодействия с жителями Подмосковья, которые ранее выражали протест против закрытия/рекультивации местных свалок.

слушания по рекультивации челябинской свалки(2019)|Фото: Накануне.RU

Одним из самых интересных вопросов на слушаниях оказалась возможность использования собираемого в дегазаторы газа (метана и прочих фракций) для дальнейшего использования, например, в качестве топлива. Дмитрий Хватков честно признался, что в проекте это не предусмотрено – заказчики, то есть исполнительные органы Федерации и субъекта не ставили такой задачи для инженеров "РосРАО", главным фактором при разработке проекта являлось время. Но в принципе, как заключил выступавший, такую возможность не нужно исключать совсем – вопрос во внедрении технологий и, разумеется, в самом ходе работ по рекультивации свалки.

Документ, заметим, сегодня прошел важнейшую процедуру общественных слушаний, далее после ряда формальностей поступит в работу. Ранее говорилось о субсидиарном выделении средств на работы по рекультивации, доля федерального бюджета составит примерно 1 млрд руб. цифру, близкую к 200 млн, должен выделить бюджет Челябинской области.

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Челябинскую свалку закопают при Текслере: обещали учесть опыт подмосковных протестов

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Теги: Дмитрий Медведев, Дмитрий Хватков, Сергей Лихачёв, РосРАО, рекультивация, Челябинская свалка



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