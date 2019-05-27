23 Сентября 2020
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ракета молния (2019) | Фото:twitter.com/Rogozin

Рогозин показал видео с молнией, попавшей при взлете в ракету "Союз"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере видео попадания молнии во взлетающую ракету "Союз". Видно, что разряд прошибает облако, ракету и уходит к земле.

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха", - написал Рогозин.

Молния попала в ракету-носитель утром 27 мая, когда та стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М" на борту. Молния попала в объективы нескольких камер, например, съемочной группы телеканала "Звезда", правда, на видео не виден сам момент попадания молнии в ракету – она заслонена от камеры облаком.

Удар молнии не помешал выведению спутника на орбиту.

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Рогозин показал видео с молнией, попавшей при взлете в ракету "Союз"

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, удаор молнии, ракета, союз



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