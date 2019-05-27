В Тюменской области арестованы фигуранты дела о покушении на жизнь главы района

Суд избрал меру пресечения 47- и 22-летнему фигурантам дела о поджоге дома и.о. главы Ярковского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, в 2.00 23 мая 47- и 22-летние злоумышленники подожгли здания, расположенные во дворе дома и.о. главы Ярковского района. Целью налёта было убийство чиновницы, однако реализовать задуманное не удалось – пострадавшая вовремя покинула загоревшийся дом. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Злоумышленникам предъявлено обвинение, они арестованы.