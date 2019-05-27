Губернатор Моор отчитается о результатах оценки качества услуг в образовании, здравоохранении и культуре

30 мая перед заседанием Тюменской областной думы состоится внеочередное заседание комитета по социальной политике. В перечне вопросов - вопрос об обязательном публичном отчете губернатора Александра Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Текст отчета уже направлен парламентариям. Депутат областной думы, член комитета по социальной политике Тамара Казанцева сообщила, что документы получила недавно и еще не успела с ними детально ознакомиться. Народная избранница сообщила, что отчет губернатор готовит в соответствии с положением статьи 26.3.2 ФЗ 184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также в соответствии с положением правительства РФ №457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица".

По словам Тамары Казанцевой, федеральный закон старый - еще от 1999 г., а постановление правительства - свежее. Было принято 17 апреля 2018 г.

"У нас раньше как было: каждый депутат на заседании может задать вопрос, каждая фракция, комитет заранее вносят вопросы. Они передаются губернатору и он делает по ним отчет. Этого постановления правительства не было. В прошлом году, или в начале текущего года мы тоже вопросы утверждали. Некоторые были переданы губернатору, чтобы он отчитался. Сейчас, как я поняла, более полный отчет. Здесь по каждой школе дается информация", - сообщила депутат.

По ее словам, к проекту прилагается приложение с отчетом губернатора, который занимает почти 80 страниц. Информация предоставлена о каждом учреждении. Кроме того, работа детских садов, школ, поликлиник и больниц оценивается в баллах.

В повестке заседания, которое пройдет 30 апреля в областной думе, указанный отчет не значится, но стоит вопрос "Об отчете губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства Тюменской области за 2018 год". Однако как сообщила Тамара Казанцева, устно доклад также должны представить.

"На комитете мы должны будем задать вопросы на эту тему. Если нас что-то интересует. Меня будет культура интересовать. Например, оценили на столько-то баллов клубы, а они вообще не работают", - пояснила депутат, отметив, что обязательно подробно ознакомится с представленной информацией.