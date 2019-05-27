На фабрике воронежского производителя "Кириешек" рабочий погиб в печи

На кондитерской фабрике под Воронежем на производстве погиб 38-летний сотрудник. МВД ведет проверку.

Трагедия случилась 24 мая на одном из предприятия "КДВ Воронеж" в селе Богданово Рамонского района. Тело было обнаружено в печи. По предварительным данным, мужчина скончался от удара током.

Компания является производителем сухариков "Кириешки", чипсов "Чипсоны", шоколадных батончиков "Яшкино", пишет Блокнот.Воронеж.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое рабочих, еще один находится в больнице. В компании назвали трагедию несчастным случаем.

Возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".