В Дне открытых дверей "МРСК Урала" по вопросам закупочных процедур приняло участие более 50 компаний

В ОАО "МРСК Урала" прошел День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, который посвящен вопросам организации закупочной деятельности энергокомпании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

Встреча с представителями бизнес-сообщества состоялась на площадке ОАО "МРСК Урала" в четвертый раз и традиционно была приурочена ко Дню российского предпринимательства.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей различных компаний, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Специалисты энергокомпании ответили на вопросы о процедуре закупок, требованиях к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах, а также рассказали о мерах поддержки в рамках действующей программы партнерства ОАО "МРСК Урала" с субъектами малого и среднего бизнеса. Особое внимание акцентировали на правилах проведения закупок, требованиях и изменениях ФЗ.

В пресс-службе отмечают, что в ОАО "МРСК Урала" на протяжении шести лет реализуется программа партнерства с субъектами малого и среднего бизнеса.

"Мероприятия программы предусматривают увеличение доли закупок заказчика у субъектов малого и среднего бизнеса в общем ежегодном объеме закупок компании, увеличение доли прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", - сообщили в "МРСК Урала".

В настоящий момент уже 52 компании присоединились к программе.