Работы хватит на десятилетия: глава Ямала – о разработке Харасавэйского месторождения

Работы на Харасавэйском месторождении, запущенном на Ямале, хватит на десятилетия. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил на сегодняшней пресс-конференции. Между тем, по мнению губернатора, развитие ямальских городов должно основываться не только на успехах в нефтегазовом секторе, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор ЯНАО отметил, что развитие нефтегазового сектора во многом определяет развитие региона.

"В стране много новых месторождений, которые предстоит разрабатывать. Недавно мы приняли решение выйти на Харасавэйское месторождение, оно будет разрабатываться со специалистами "Газпром добыча Надым". Важно стабилизировать добычу. Головная компания "Газпром" доверяет этому коллективу идти на новые сложные проекты, тем самым мы понимаем, что работы там хватит на десятилетия точно. Один только этот проект будет обеспечивать занятость, карьерный рост, зарплаты жителей Ямала. Это то, что создает благополучие на Ямале", - сказал Дмитрий Артюхов.

Со временем ямальские проекты будут уходить все дальше на шельф, добавил губернатор. Дмитрий Артюхов уверен: несмотря на разговоры о падающей добыче, работа на ямальских месторождениях будет всегда.

"Нефтяники находят новые технологические подходы, которые позволяют нарастить добычу", - пояснил губернатор.

Кроме того, на рост добычи благотворно влияют сервисные предприятия, которые производят, улучшают и ремонтируют оборудование под конкретные месторождения прямо в регионе.

"Но не все должно строиться вокруг этого. У региона должны быть и другие возможности. Мы активно над этим работаем, ведь наши города должны преобразовываться", - добавил глава региона.

С наступлением лета в Ноябрьске и других ямальских городах начнется активное строительство базовой инфраструктуры: школ, детских садов и других объектов, заключил Артюхов.

Напомним, в марте Владимир Путин в режиме телемоста запустил ямальское Харасавэйское месторождение, расположенное на полуострове Ямал. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год.

Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега построят скважины с горизонтальным окончанием.