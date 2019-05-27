Работы хватит на десятилетия: глава Ямала – о разработке Харасавэйского месторождения

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
вахтовый поселок, Харасавэйское месторождение (2019) | Фото: yanao.ru

Работы хватит на десятилетия: глава Ямала – о разработке Харасавэйского месторождения

Работы на Харасавэйском месторождении, запущенном на Ямале, хватит на десятилетия. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил на сегодняшней пресс-конференции. Между тем, по мнению губернатора, развитие ямальских городов должно основываться не только на успехах в нефтегазовом секторе, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Губернатор ЯНАО отметил, что развитие нефтегазового сектора во многом определяет развитие региона.

"В стране много новых месторождений, которые предстоит разрабатывать. Недавно мы приняли решение выйти на Харасавэйское месторождение, оно будет разрабатываться со специалистами "Газпром добыча Надым". Важно стабилизировать добычу. Головная компания "Газпром" доверяет этому коллективу идти на новые сложные проекты, тем самым мы понимаем, что работы там хватит на десятилетия точно. Один только этот проект будет обеспечивать занятость, карьерный рост, зарплаты жителей Ямала. Это то, что создает благополучие на Ямале", - сказал Дмитрий Артюхов.

Со временем ямальские проекты будут уходить все дальше на шельф, добавил губернатор. Дмитрий Артюхов уверен: несмотря на разговоры о падающей добыче, работа на ямальских месторождениях будет всегда.

"Нефтяники находят новые технологические подходы, которые позволяют нарастить добычу", - пояснил губернатор.

Кроме того, на рост добычи благотворно влияют сервисные предприятия, которые производят, улучшают и ремонтируют оборудование под конкретные месторождения прямо в регионе.

"Но не все должно строиться вокруг этого. У региона должны быть и другие возможности. Мы активно над этим работаем, ведь наши города должны преобразовываться", - добавил глава региона.

Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: yamal-region.tv

С наступлением лета в Ноябрьске и других ямальских городах начнется активное строительство базовой инфраструктуры: школ, детских садов и других объектов, заключил Артюхов.

Напомним, в марте Владимир Путин в режиме телемоста запустил ямальское Харасавэйское месторождение, расположенное на полуострове Ямал. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год.

Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега построят скважины с горизонтальным окончанием.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работы хватит на десятилетия: глава Ямала – о разработке Харасавэйского месторождения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: харасавэйское месторождение, янао, ямал, ноябрьск, дмитрий артюхов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети