23 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты (2019) | Фото: Пресс-служба Президента Украины

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.
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На днях Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко в Нацсовет.

"Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится", - написал Горковенко.

Генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко считает, что Горковенко не место в Нацсовете.

"Все прекрасно знают, что все эти годы господин Горковенко сидел в администрации президента и был неким цензором всего медийного пространства", - утверждает Влащенко.

Политик Анатолий Гриценко также считает справедливым указ Зеленского об отмене указа Порошенко о назначении Горковенко.

"Именно этот креативный мерзавец был генератором массированных фейков и грязи, которыми обливали нескольких кандидатов в президенты: Тимошенко, Садового, Зеленского, меня и даже моих детей", - написал Гриценко.

Юрист Андрей Портнов через день после назначения Горковенко заявил, что целью назначения было сохранение для Порошенко контроля над телевизионным пространством Украины. Горковенко известен как пиарщик Порошенко.

Иск будет рассматриваться в Верховном суде.

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Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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