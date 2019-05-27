Начальника управления общественной безопасности Пензенской области уволили за пьяную езду

Глава Пензенской области Иван Белозеров заявил об увольнении начальника Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерия Муругова. Чиновника задержали пьяным за рулем.

Губернатор сообщил, что к работе Муругова у него претензий нет, но вождение чиновника в пьяном виде не приемлемо, поэтому он должен быть уволен, пишет Федералпресс.

Глава региона также распорядился взять под контроль использование госслужащими служебного транспорта.