В Кургане условный срок дали тюменскому экстремисту за призывы к насилию

22-летний безработный житель Тюмени в Кургане "допрыгался" в Кургане по гаражам и получил "условку".

Два года суд дал мужчине за экстремистские призывы к насилию, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Летом прошлого года баллончиком с краской экстремист изрисовал стены в гаражном кооперативе №200 надписями, в которых был призыв к насильственным и враждебным действиям.

После этого мужчина сфотографировал надписи и выложил их в соцсеть "Вконтакте".

Экстремисту назначили 2 года условно.