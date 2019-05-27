В Петербурге из пруда вытащили иномарку игрока "Зенита"

В волейбольном клубе "Зенит" выступили с официальным заявлением по ситуации с автомобилем игрока команды Александра Волкова.

Ранее СМИ сообщили, что в Петербурге из Петровского пруда вытащили автомобиль Audi, который в 2012 году был подарен волейболисту "Зенита" Александру Волкову после победы на Олимпийских играх в Лондоне. Утверждалось, что на иномарке были следы от пуль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВК "Зенит", данная информация не соответствует действительности.

"Клуб сообщает, что автомобиль "Ауди А8", принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами", - говорится в заявлении команды.

Сейчас полиция ведет расследование инцидента.

Сообщалось, что за победу на Олимпиаде в Лондоне тренеры сборной России по волейболу, в отличие от спортсменов, не получили ничего.