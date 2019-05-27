В Самаре злоумышленник с гранатой пытался ограбить банк

Правоохранители возбудили уголовное дело о попытке ограбления одного из банков в Самаре. Мужчина в маске ворвался в финансовое учреждение и, размахивая гранатой, потребовал деньги.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 24 мая, в одном из банков на улице Вилоновская в Ленинском районе Самары, сообщают местные СМИ. Вооруженный гранатой грабитель потребовал три миллиона рублей, но сотрудница смогла нажать тревожную кнопку, после чего преступник скрылся вместе с сообщником, ожидавшим его на автомобиле на улице.

По данным полиции, подозреваемые задержаны, расследование продолжается, пишет Федералпресс.