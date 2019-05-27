Минтруд придумал новую надбавку к зарплатам чиновников

У российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате. Как пишут "Известия", речь идет о предложении Минтруда, предполагающем введение системы наставничества.

Министерство предлагает доплачивать госслужащим до 30% оклада за эффективное обучение нового сотрудника.

Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, указано в проекте постановления.

По данным ТАСС, документ находится на согласовании с федеральными органами власти. В министерстве уточнили, что дополнительных расходов из бюджета на принятие инициативы не потребуется.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина. С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого указа, который ежегодно продлевался.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты посчитали, что снижение зарплат чиновникам на 10% было лишь имитацией "сплочения с народом".